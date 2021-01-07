Про це вона написала в Twitter.
“Я готую статті імпічменту. Дональд Трамп повинен бути підданий імпічменту Палатою представників і зміщений з посади Сенатом США. Ми не можемо дати йому змогу залишатися в адміністрації, від цього залежить збереження нашої республіки, і ми повинні стримати нашу клятву”, – написала Омар.
Як повідомлялося раніше, у середу, 6 січня, у Вашингтоні проходить масштабний протестний мітинг прихильників Дональда Трампа. На акцію з’їхалися люди з усієї країни. Акцію на цей день раніше анонсував сам Дональд Трамп.
О 19:00 за Києвом Трамп виступив з промовою, у якій розкритикував республіканців, що відмовляються заперечувати проти результатів виборів на спільному засіданні Конгресу. Він заохотив протестувальників прямувати до будівлі Капітолія, де це засідання відбувається.
Після цього багатотисячний натовп попрямував до Капітолію. Близько 20 години за Києвом сотні прихильників Трампа прорвалися через металеві барикади в задній частині будівлі Капітолія. Згодом поліція повідомила, що протестувальникам вдалося прорватися у будівлю.
- Через агресивні протести та захоплення Капітолія у Вашингтоні увели комендантську годину.
- Президент США Дональд Трамп доручив Національній гвардії та іншим федеральним службам захисту надати допомогу в реагуванні на бунтівників у Капітолії США.