Член конгресу США Ільхан Омар заявила про початок підготовки статті імпічменту чинного президента Дональда Трампа на тлі штурму його прихильниками будівлі Капітолія у Вашингтоні.

Про це вона написала в Twitter.

“Я готую статті імпічменту. Дональд Трамп повинен бути підданий імпічменту Палатою представників і зміщений з посади Сенатом США. Ми не можемо дати йому змогу залишатися в адміністрації, від цього залежить збереження нашої республіки, і ми повинні стримати нашу клятву”, – написала Омар.

Як повідомлялося раніше, у середу, 6 січня, у Вашингтоні проходить масштабний протестний мітинг прихильників Дональда Трампа. На акцію з’їхалися люди з усієї країни. Акцію на цей день раніше анонсував сам Дональд Трамп.

О 19:00 за Києвом Трамп виступив з промовою, у якій розкритикував республіканців, що відмовляються заперечувати проти результатів виборів на спільному засіданні Конгресу. Він заохотив протестувальників прямувати до будівлі Капітолія, де це засідання відбувається.

Після цього багатотисячний натовп попрямував до Капітолію. Близько 20 години за Києвом сотні прихильників Трампа прорвалися через металеві барикади в задній частині будівлі Капітолія. Згодом поліція повідомила, що протестувальникам вдалося прорватися у будівлю.