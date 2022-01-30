Двоє експертів ООН зі Швеції та США розслідували конфлікт між урядовими військами та ополченцями у центральному регіоні Касаї. У 2017 році озброєні люди зупинили їх, вивели у поле та вбили. Відповідальність за страту офіційні особи Конго поклали на ополчення Камуїна Нсапу.

Спочатку були заперечення щодо причетності держагентів до випадку. Надалі заарештували полковника та кількох офіційних осіб, які за даними уряду Конго, співпрацювали з повстанцями. У результаті суд тривав майже п’ять років, неодноразово були затримки у процесі та смерті кількох підсудних під вартою.

Ряд підозрюваних судили заочно: деякі не були затримані, або втекли з-під варти. Серед них присудили страту місцевому співробітнику імміграційної служби Томасу Нкашаму, який зустрічався із загиблими експерти в день їхнього викрадення. Також армійський полковник проведе десять років у місці позбавлення волі.

Проте сім’ї Каталан та Шарпа заявили, що не вірять, що головні злочинці постали перед судом. Також правозахисні організації схиляються до думки, що слідчі проігнорували можливу причетність високопосадовців. Замість страти засуджені відбуватимуть довічне ув’язнення, бо Конго дотримується мораторію на страту з 2003 року.