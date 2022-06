Про це повідомив конгресмен ветеранів ВПС США Адам Кінзінгер у Twitter

“Ці чоловіки є пілотами ВПС України. Багато людей думали, що вони вийдуть з бою в перший день, але вони все ще там. Я вніс законопроєкт про їх навчання на літаках НАТО, щоб вони могли перейти на F-16”, – зазначив Адам Кінзінгер.

У листі до міністра оборони США конгресмени висловили сподівання щодо прийняття законопроєкту для подальшої зміни ситуації в повітрі та надання українським силам вирішальної переваги у повномасштабній війні.

These men are pilots in the Air Force of #Ukraine. Many people thought they’d be out of the fight on day one… but their STILL at it. I’ve introduced a bill to train them on NATO jets, so they can transition to the F-16. #SlavaUkrainii pic.twitter.com/7swVFKUcsK

