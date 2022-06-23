Про це повідомив конгресмен ветеранів ВПС США Адам Кінзінгер у Twitter

“Ці чоловіки є пілотами ВПС України. Багато людей думали, що вони вийдуть з бою в перший день, але вони все ще там. Я вніс законопроєкт про їх навчання на літаках НАТО, щоб вони могли перейти на F-16”, – зазначив Адам Кінзінгер.

У листі до міністра оборони США конгресмени висловили сподівання щодо прийняття законопроєкту для подальшої зміни ситуації в повітрі та надання українським силам вирішальної переваги у повномасштабній війні.

 

 