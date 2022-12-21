Комітет Палати представників США проголосував за оприлюднення податкових декларацій експрезидента Дональда Трампа, заявивши, що податкові органи не перевірили його декларації у належний спосіб, коли він був на посаді.

Про це повідомляє Reuters.

Це може призвести до ще більшої небажаної перевірки колишнього президента, оскільки він збирається ще раз претендувати на пост голови держави.

Трамп, на відміну від попередніх кандидатів у президенти, відмовився оприлюднювати свої податкові декларації, оскільки намагався зберегти в таємниці подробиці своїх статків та діяльності своєї компанії з нерухомості, Trump Organization, і боровся з зусиллями демократів отримати доступ до них.

У комітеті також заявили, що Служба внутрішніх доходів США не дотримувалася власних правил, коли не змогла перевірити податкові декларації Трампа протягом трьох із чотирьох років його перебування на посаді. Конгресмени заявили, що Конгрес повинен ухвали закон про посилення президентської програми аудиту.

“Люди, швидше за все, будуть здивовані тим, якою мірою податкове управління США не дотримувалося своїх власних правил”, – сказав журналістам представник Демократичної партії Ден Кілді.

Документи мають опублікувати через кілька днів. Водночас в офісі Трампа рішення комітету назвали “політично вмотивованою атакою”.

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ДОВІДКА: ще улітку 2021 року компанію 45-го американського президента Trump Organization та її фінансового директора Аллена Вайссельберга звинуватили в підробленні офіційних документів та податковому шахрайстві. Їм висунули звинувачення за 15-ма пунктами.

Прокурори Мангеттена заявили, що Trump Organization та Вайссельберг протягом 15 років були учасниками злочинної схеми. Вайссельбергу пред’явили звинувачення в розкраданні в особливо великих розмірах другого ступеня. Якщо його провину буде доведено, фіндиректора можуть посадити на 15 років.

Якщо буде доведено провину Trump Organization – на компанію чекають штрафи та інші санкції. Під загрозою можуть опинитися відносини компанії з банками, діловими партнерами. Але головне – проблеми з репутацією.