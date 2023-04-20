57-річна жителька Херсона та 16-річний юнак виступили на засіданні комітету із закордонних справ Палати представників Конгресу США. Зокрема жінка розповіла, як російські військові змушували її копати собі могилу.

Про це повідомив телеканал CNN.

Потерпілі висловили бажання, аби їхні прізвища не розголошувалися.

Любов поділилася, що, крім змушування рити собі могилу, російські військові били її та погрожували зґвалтуванням. Видання зазначило, що історія жінки стала одним із двох потужних і жахливих свідчень, якими поділилися з членами Комітету із закордонних справ Палати представників на слуханнях щодо російських воєнних злочинів.