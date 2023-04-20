Про це повідомив телеканал CNN.
Потерпілі висловили бажання, аби їхні прізвища не розголошувалися.
Любов поділилася, що, крім змушування рити собі могилу, російські військові били її та погрожували зґвалтуванням. Видання зазначило, що історія жінки стала одним із двох потужних і жахливих свідчень, якими поділилися з членами Комітету із закордонних справ Палати представників на слуханнях щодо російських воєнних злочинів.
16-річний Роман розповів, що його силою вивезли до Росії. Хлопчика помістили в чужу родину і намагалися “перевиховати”.
“Це більше, ніж воєнні злочини. Це більше, ніж злочини проти людяності. Те, що ми спостерігаємо в Україні, є геноцидом”, – заявив у своєму вступному слові голова комітету Майкл Маккол.
За словами генпрокурора України Андрія Костіна, який також виступив на слуханнях, Офіс генпрокурора зареєстрував близько 80 тисяч випадків потенційних воєнних злочинів. Українські суди наразі змогли винести вирок щодо 31 росіянина.
- Генеральний прокурор Андрій Костін підписав Концепцію реалізації механізму підтримки потерпілих і свідків воєнних та інших міжнародних злочинів.
- В ООН на рік продовжили мандат Незалежної міжнародної комісії для розслідування всіх порушень міжнародного права у сфері прав людини, міжнародного гуманітарного права та пов’язаних із ними злочинів у контексті російської збройної агресії проти України.