У Конгресі США республіканці різко висловили сумніви стосовно допомоги Україні. Вони поставили високопосадовцям Пентагону питання щодо десятків мільярдів доларів військової та іншої допомоги, а також чи зможуть вони ухвалити майбутні витрати.

Про це повідомило The New York Times.

Занепокоєння щодо високої вартості спорядження зброї до Києва з’явилося лише через кілька днів після роковин вторгнення Росії в Україну. Сумніви потенційно можуть ускладнити для адміністрації Байдена отримання схвалення Конгресом коштів для поповнення рахунків військової допомоги вже цього літа.

Зазначено, що за підтримку України виступають більшість членів обох партій, проте допомога може послабитися через рішучу меншість, серед яких – праві республіканці, які уникають участі США в іноземних конфліктах, і ліберальні антивоєнні демократи.

Напруга з’явилася, коли член Конгресу Ендрю Клайд, республіканець від Джорджії та відвертий критик фінансування України, запитав високопосадовця міністерства оборони про звинувачення у втраченій та перенаправленій зброї, інформаторів та шахрайство. У Пентагоні відповіли, що не було підтверджених випадків використання зброї для неналежних цілей. Утім, це не зупинило критику.

У США на 2023 рік схвалили надання близько 45 мільярдів доларів військової та іншої допомоги Україні. Через обіцянки відправити танки, інтенсивність перебігу війни й заклики у Конгресі надати передові системи озброєння – сума може вичерпатися до кінця вересня. Висока вартість війни спонукала Конгрес випустити низку наглядових вимог щодо надання інформації про те, як витрачено гроші. Деякі з цих подробиць надано законодавцям, але лише деякі з них дійшли до громадськості, що додатково підживило скептиків.

У Пентагоні відмовилися вказувати цифри чи графік, за якими вони шукатимуть додаткові кошти. За їхніми словами, примхи війни не дозволяють дотримуватись графіка.