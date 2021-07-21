Конгрес США повинен відкинути будь-які угоди, які не захищають трансатлантичну безпеку та суверенітет України.

Про це заявила конгресменка, членкиня Демократичної партії, співголова групи підтримки України у Конгресі США Марсі Каптур на тлі повідомлень про підготовку до підписання угоди між США та Німеччиною щодо російського газопроводу “Північний потік-2”.

“Цей проєкт шкідливого російського впливу збільшить вплив Володимира Путіна на Європу та негативно вплине на альянс НАТО. Нинішні новинні повідомлення вказують про невідворотне наближення угоди між адміністрацією Байдена та Німеччиною. Відповідно до цих повідомлень, угода не позбавить Росію здатності здійснювати примус щодо наших союзників. Конгрес розуміє ключовий урок історії: коли Німеччина та Росія входять у змову, народам Центральної та Східної Європи доводиться за це платити. Конгрес вже двічі проголосував однозначною більшістю голосів від обох партій за санкції на трубопровід “Північний потік-2”. Ці санкції є обов’язковими, а не вибірковими”, – заявила Каптур.

I stand with our allies in Central and Eastern Europe against Nord Stream 2. The Congress must reject any deals that fail to protect transatlantic security and Ukraine's sovereignty. pic.twitter.com/eXCQRvtW5l — Marcy Kaptur (@RepMarcyKaptur) July 20, 2021

Додамо, що у липні Комітет Палати представників Конгресу США з питань асигнувань схвалив проєкт поправки, якою пропонується у 2022 фінансовому році усунути звільнення від санкцій деяких осіб долучених до втілення проєкту “Північний потік-2”, наданих виконавчою владою з міркувань національної безпеки.

Тоді Каптур назвала газопровід “політичною зброєю для підриву енергетичної безпеки Європи”.

Ця правка вноситься до законопроєкту щодо наступного бюджету.

Додамо, що підготовку до підписання угоди між США та Німеччиною активно обговорюють провідні американські ЗМІ. Зокрема, аналітичне видання Politico опублікувало у вівторок статтю із заголовком “США схиляє Україну мовчати щодо російського газопроводу”.

Її атори, серед яких репортерка Politico Бетсі Вудраф Свон, репортер Vox у Білому Домі Алекс Ворд та репортер Politico у Конгресі Ендрю Десідеріо, пишуть, адміністрація Джо Байдена просить Україну мовчати про свою незгоду.

“Україна не в захваті”, – пишуть журналісти з посиланням на чотири джерела.

Як відомо, радник Державного департаменту США Дерек Чолле 20-21 липня відвідає Київ, аби обговорити російський газопровід “Північний потік-2” та реалізацію реформ.

“Радник Держдепартаменту Дерек Чолле відвідає Київ 20-21 липня та Варшаву 21-23 липня для посилення стратегічної цінності відносин США з Україною та Польщею. Він продовжить наші дипломатичні розмови з Україною та Польщею з низки питань, включно з нашим спільним занепокоєнням щодо газопроводу “Північний потік-2″ та енергетичної безпеки в цілому, а також щодо поточних реформ”, – поінформували з цього приводу в Держдепартаменті США.

“Північний потік-2”

Як відомо, “Північний потік-2” – магістральний газопровід із Росії до Німеччини через Балтійське море довжиною понад 1200 км. Є розширенням “Північного потоку”. “Північний потік-2” передбачає прокладку двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд куб. м на рік.

Вартість проєкту оцінюється в приблизно 11 млрд євро. Трубопровід проходить через виняткові економічні зони та територіальні води п’яти країн: Німеччини, Данії, РФ, Фінляндії та Швеції.

Реалізація проєкту була призупинена в грудні 2019 року, коли компанія з прокладання труб Allseas відмовилася брати в ньому участь через санкції США.

У грудні 2020 року оператор проєкту Nord Stream 2 AG відновив прокладання труби. Було побудовано 2,6 км трубопроводу у винятковій економічній зоні Німеччини. Через відмову європейського підрядника “Газпром” вирішив добудовувати “Північний потік-2” власними силами.

Державний департамент США вимагав припинення будівництва російського газопроводу “Північний потік-2”. У березні державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що російський трубопровід “Північний потік-2” суперечить інтересам Європейського Союзу і може підірвати інтереси України.

Потім стало відомо, що адміністрація президента США Джо Байдена вирішила не накладати санкції на компанію, відповідальну за будівництво російського газопроводу. У Сенаті США вже заявили, що рішення про відмову від санкцій є помилковим, а Вашингтон таким чином робить подарунок президенту Росії Володимиру Путіну.

Гендиректор Nord Stream 2 AG Маттіас Варніг заявив, що будівельні роботи на газопроводі “Північний потік – 2” планується завершити до кінця літа.