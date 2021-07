Про це заявила конгресменка, членкиня Демократичної партії, співголова групи підтримки України у Конгресі США Марсі Каптур на тлі повідомлень про підготовку до підписання угоди між США та Німеччиною щодо російського газопроводу “Північний потік-2”.

“Цей проєкт шкідливого російського впливу збільшить вплив Володимира Путіна на Європу та негативно вплине на альянс НАТО. Нинішні новинні повідомлення вказують про невідворотне наближення угоди між адміністрацією Байдена та Німеччиною. Відповідно до цих повідомлень, угода не позбавить Росію здатності здійснювати примус щодо наших союзників. Конгрес розуміє ключовий урок історії: коли Німеччина та Росія входять у змову, народам Центральної та Східної Європи доводиться за це платити. Конгрес вже двічі проголосував однозначною більшістю голосів від обох партій за санкції на трубопровід “Північний потік-2”. Ці санкції є обов’язковими, а не вибірковими”, – заявила Каптур.

I stand with our allies in Central and Eastern Europe against Nord Stream 2. The Congress must reject any deals that fail to protect transatlantic security and Ukraine's sovereignty. pic.twitter.com/eXCQRvtW5l

