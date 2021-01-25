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У Конотопі на повторних виборах мера перемагає «свободівець» Артем Семеніхін — ЧЕСНО

На повторных выборах мера в г. Конотоп Сумской области побеждает представитель партии "Свобода" Артем Семенихин.

Понеділок, 25 січня 2021, 13:57

Про це повідомляє громадський рух ЧЕСНО.

“Станом на 7:40 всі дільниці, окрім однієї, яка уточнює протоколи, вже здали свої документи до ТВК. За підрахунками ТВК перемагає представник “Свободи” Артем Семеніхін”, – йдеться у повідомленні.

Також сам Семеніхін також написав в Facebook про свою перемогу на виборах.

“Перемога! Дякую мій Конотопе!
P.S. Без моєї команди і побратимів це було б не реально”, – пише він.

Явка у день голосування склала 30,8 % (18 516).

Після перемоги Артема Семеніхіна у “Свободи” загалом 19 мерів і ця партія посідає дев’яте місце за кількістю обраних мерів.

Зазначимо, що Семеніхіна вже обирали мером у 2015 році. Але він не мав підтримки більшості депутатського корпусу і його усували з посади двома третинами голосів. Семеніхін поновлювався на посаді після рішення суду. Наразі “Свобода” має в раді 11 з 38 мандатів.

Нагадаємо, мера Конотопа переобрали після того, як обраний 25 жовтня Олександр Луговий помер в листопаді 2020 р. від ускладнень коронавірусу COVID-19.

Як повідомлялося, 8 серпня 2020 року ЦВК встановила неможливість проведення перших виборів депутатів окремих сільських, селищних, міських рад Донецької і Луганської областей та відповідних сільських, селищних, міських голів, визначивши їх переліки. Таким чином перші місцеві вибори 25 жовтня 2020 року у вказаних територіальних громадах не було проведено.

  • 29 листопада у Чернівцях повторно проголосували на виборах міського голови.
  • 22 листопада, відбулося повторне голосування на виборах голів міських територіальних громад. Причиною цього стало те, що жоден із кандидатів на посаду міського голови не набрав 50% голосів виборців.
  • Також 15 листопада в семи містах України пройшло повторне голосування на місцевих виборах.
  • 25 жовтня в Україні розпочалися місцеві вибори до обласних, районних рад та об’єднаних територіальних громад.
  • Проміжні та повторні вибори до місцевих органів влади різних рівнів мають поетапно відбутися на 174 виборчих дільницях у 24 областях України, а завершити голосування планується до кінця березня 2021 року.
  • 24 січня в Україні відбулися повторні місцеві вибори у 13 областях.
Теги: Артем Семеніхін, місцеві вибори, Конотоп, мэр

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