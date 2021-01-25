У Конотопі на повторних виборах мера перемагає «свободівець» Артем Семеніхін — ЧЕСНО

Про це повідомляє громадський рух ЧЕСНО.

“Станом на 7:40 всі дільниці, окрім однієї, яка уточнює протоколи, вже здали свої документи до ТВК. За підрахунками ТВК перемагає представник “Свободи” Артем Семеніхін”, – йдеться у повідомленні.

Також сам Семеніхін також написав в Facebook про свою перемогу на виборах.

“Перемога! Дякую мій Конотопе!

P.S. Без моєї команди і побратимів це було б не реально”, – пише він.

Явка у день голосування склала 30,8 % (18 516).

Після перемоги Артема Семеніхіна у “Свободи” загалом 19 мерів і ця партія посідає дев’яте місце за кількістю обраних мерів.

Зазначимо, що Семеніхіна вже обирали мером у 2015 році. Але він не мав підтримки більшості депутатського корпусу і його усували з посади двома третинами голосів. Семеніхін поновлювався на посаді після рішення суду. Наразі “Свобода” має в раді 11 з 38 мандатів.

Нагадаємо, мера Конотопа переобрали після того, як обраний 25 жовтня Олександр Луговий помер в листопаді 2020 р. від ускладнень коронавірусу COVID-19.