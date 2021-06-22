Про це повідомляє посольство України в Королівстві Данія.
Ймовірно це сталося в ніч на понеділок 21 червня, якраз напередодні футбольного матчу.
“Великий Кобзар був розфарбований у російський триколор, а на постаменті скульптури можна було побачити вже давно відомі елементи російської пропаганди”, – йдеться у заяві посольства.
Українські дипломати назвали це провокацією проти України.
“Цей ганебний випадок в черговий раз демонструє цивілізованому світу, що російська агресія проти України реальна. Жодної “громадянської” війни в Україні немає, а є лише злочинні дії Кремля, які переслідують все святе для кожного українця у будь-якому куточку світу”, – зазначили у посольстві.
Нагадаємо, що збірна РФ отримала поразку у матчі зі збірною Данії – 1:4.
- 21 червня збірна України зустрілася з національною командою Австрії. Матч заключного, 3-го туру групового етапу чемпіонату Європи – 2020 проходив на стадіоні “Національ” в Бухаресті (Румунія) і завершився перемогою австрійців з рахунком 1:0.