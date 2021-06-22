У Копенгагені напередодні футбольного матчу між збірними Данії та Росії вандали розфарбували у російський триколор пам’ятник українському художнику та поету - Тарасу Григоровичу Шевченку.

Про це повідомляє посольство України в Королівстві Данія.

Ймовірно це сталося в ніч на понеділок 21 червня, якраз напередодні футбольного матчу.

“Великий Кобзар був розфарбований у російський триколор, а на постаменті скульптури можна було побачити вже давно відомі елементи російської пропаганди”, – йдеться у заяві посольства.

Українські дипломати назвали це провокацією проти України.

“Цей ганебний випадок в черговий раз демонструє цивілізованому світу, що російська агресія проти України реальна. Жодної “громадянської” війни в Україні немає, а є лише злочинні дії Кремля, які переслідують все святе для кожного українця у будь-якому куточку світу”, – зазначили у посольстві.

Нагадаємо, що збірна РФ отримала поразку у матчі зі збірною Данії – 1:4.