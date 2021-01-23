У п'ятницю ввечері, 22 січня, користувачі iPhone зіткнулися з проблемою доступу до соціальної мережі Facebook.

Про це повідомляє видання Engadget.

Повідомленнями про проблему вони активно ділилися в Twitter.

Так, користувачі мобільного застосунку Facebook для операційної системи iOS повідомляли про появу вікна з повідомленням “сесія завершилася” і проханням знову зайти в профіль.

Як зазначає видання, у багатьох власників iPhone, котрі використовують двофакторну аутентифікацію, виникли проблеми з повторним підключенням (SMS-коди відправлялися дуже повільно, а деяким довелося завантажувати фото своїх ідентифікаторів (ID), щоб відновити доступ).

Поки незрозуміло, чому проблема торкнулася саме власників iPhone.

Представник Facebook повідомив Engadget, що адміністрації соцмережі відомо про проблему.

“Нам відомо, що у деяких людей наразі виникають проблеми з доступом до Facebook. Ми вважаємо, що це сталося через зміни конфігурації, і ми працюємо над тим, щоб якомога швидше повернути все в норму”, – відзначили в компанії.

Подібне повідомлення опубліковано і в офіційному акаунті Facebook App.

“Ми вивчаємо повідомлення людей, які були розлогінені та змушені знову заходити в систему для доступу до своїх облікових записів Facebook. Ми працюємо над тим, щоб розв’язувати цю проблему якомога швидше”, – заявили спочатку в компанії.

Через приблизно 6 годин у Facebook повідомили, що проблема виникла через “зміни конфігурації”, і тепер вона розв’язана.