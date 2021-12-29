У палаті реанімаційного відділення Косівської центральної районної лікарні стався вибух, який спричинив пожежу. Жертвами вибуху стали троє пацієнтів лікарні, ще одна людина померла від Covid-19.

Про це повідомляє Національна поліція.

У поліції уточнили, що загоряння сталося на першому поверсі реанімаційного відділення Косівської центральної районної лікарні 28 грудня.

“Попередньо встановлено, що троє осіб загинули під час пожежі, ще одна особа померла від коронавірусної хвороби. Усі загиблі були пацієнтами лікарні”, – йдеться у повідомленні.

Поліцейські додали, що ще троє людей постраждали внаслідок загоряння. Їх госпіталізували до обласної лікарні в Івано-Франківську.

Поки про причин вибуху не повідомляється.

“Слідчі здійснюють першочергові заходи для встановлення обставин і причин пожежі”, – зазначили у Нацполіції.

У Міністерстві охорони здоров’я повідомили, що обставини події уточнюються.

“На місці працюють рятувальники, 8 бригад екстренної медичної допомоги та представники регіонального департаменту охорони здоров’я”, – зазначили у МОЗ.

Інформацію про подію внесли до журналу Єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події.

Після закінчення огляду місця події слідчі вирішать питання про відкриття кримінального провадження.