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У Косово на кордоні затримали російську журналістку з підозрою у шпигунстві

Міністр внутрішніх справ Косово Джелал Свекла сповістив про арешт російської журналістки на кордоні країни за підозрою в тому, що вона могла бути шпигункою.

Неділя, 7 серпня 2022, 11:06
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Про це інформує видання Reuters.

Затриману журналістку, за словами міністра, звуть Дар’я Асламова.

“Багато країн довели, що вона займалася шпигунством на користь російської військової розвідки і видавала себе за журналістку”, — йдеться в заяві Свекла.

Асламова працює в російському виданні “Комсомольская правда”. За словами представників видання, її звільнили і зараз вона перебуває в сербському місті Рашка.

Свекла опублікував на кілька фотографій журналістки з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим і ще одну з президентом Сирії Башаром Асадом серед інших зображень. Росія є головним союзником Сербії і, як і Белград, виступає проти незалежності Косова.

Її спроба потрапити в нашу країну, що збігається з подіями на півночі країни, чітко свідчить про те, що Росія приєдналася до пропаганди Сербії з метою дестабілізації нашої країни”, – сказав міністр. 

Теги: війна, пропаганда, російська пропаганда, Росія, Сербія, Косово

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