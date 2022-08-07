У Косово на кордоні затримали російську журналістку з підозрою у шпигунстві

Про це інформує видання Reuters.
Затриману журналістку, за словами міністра, звуть Дар’я Асламова.
“Багато країн довели, що вона займалася шпигунством на користь російської військової розвідки і видавала себе за журналістку”, — йдеться в заяві Свекла.
Асламова працює в російському виданні “Комсомольская правда”. За словами представників видання, її звільнили і зараз вона перебуває в сербському місті Рашка.
Свекла опублікував на кілька фотографій журналістки з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим і ще одну з президентом Сирії Башаром Асадом серед інших зображень. Росія є головним союзником Сербії і, як і Белград, виступає проти незалежності Косова.
“Її спроба потрапити в нашу країну, що збігається з подіями на півночі країни, чітко свідчить про те, що Росія приєдналася до пропаганди Сербії з метою дестабілізації нашої країни”, – сказав міністр.
- Про причини та передумови конфлікту між Сербією та Косово читайте за посиланням.
- Уряд Косова почав видавати додаткові документи громадянам Сербії, які перетинають його територію.