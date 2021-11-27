Про це повідомляє агентство AP.

Фадиль Гаші, представник поліції сусіднього міста Печа, сказав, що атака відбулася в Глоджяні, за 90 кілометрів на захід від столиці Пріштіни.

Внаслідок поранень водій одразу помер, а трьох підлітків було доставлено до лікарні, де двоє з них пізніше померли.

Бесник Ібрай із відділення невідкладної допомоги лікарні у Печі сказав, що третій підліток перебуває у стабільному стані.

Загалом автобусом їхало вісім підлітків.

У поліції кажуть, що поки що рано говорити про мотиви злочину.