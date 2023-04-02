Внаслідок російського обстрілу 2 квітня по Костянтинівці (Донецька область) кількість загиблих зросла до шістьох осіб. Ще вісім людей отримали поранення.

Про це керівник Офісу Президента Андрій Єрмак повідомив у Telegram.

Усім постраждалим надається медична допомога. Вони отримали уламкові поранення.

Керівник ОПУ зазначив, що російські військові завдали по місту два удари із зенітних ракетних комплексів С-300. Ще ЗС РФ здійснили чотири залпи з реактивних систем залпового вогню “Ураган”.

За даними Офісу генпрокурора, серед загиблих троє жінок та троє чоловіків. Постраждалі мають поранення різного ступеню тяжкості.

Внаслідок удару було пошкоджено 16 багатоквартирних будинків, вісім приватних будинків, дитячий дошкільний заклад і будівля Костянтинівської державної податкової інспекції. Зазнали руйнувань газові труби й три автомобілі.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудові розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. ч. 1, 2 ст. 438 КК України).

Раніше повідомлялося, що російські військові обстріляли центральну частину Костянтинівки (Донецька область). Тоді було відомо про щонайменше трьох загиблих і шестеро поранених.