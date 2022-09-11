У селищі Козача Лопань (Харківська область) підняли український прапор. Офіційно Генштаб ЗСУ не підтверджував звільнення смт.

Про це повідомила Дергачівська міська рада у Facebook.

Селище перебувало під окупацією з першого дня широкомасштабного вторгнення. Воно знаходиться поблизу кордону з РФ.

Міська рада оприлюднила світлину, де на флагштоку у центрі селища видно державний прапор. У Генштабі поки немає інформації стосовно населеного пункту.

Раніше мер В’ячеслав Задоренко повідомляв, що російські військові стали евакуйовуватися з селища. Вони тікають разом з частиною місцевого населення.

“За нашою інформацією, з Козачої Лопані рашисти тікають на Бєлгород, ходять по хатах та евакуюють місцеве населення. Чекаємо на офіційну інформацію від Генштабу”, — заявив Задоренко.