Про це повідомила Дергачівська міська рада у Facebook.
Селище перебувало під окупацією з першого дня широкомасштабного вторгнення. Воно знаходиться поблизу кордону з РФ.
Міська рада оприлюднила світлину, де на флагштоку у центрі селища видно державний прапор. У Генштабі поки немає інформації стосовно населеного пункту.
Раніше мер В’ячеслав Задоренко повідомляв, що російські військові стали евакуйовуватися з селища. Вони тікають разом з частиною місцевого населення.
“За нашою інформацією, з Козачої Лопані рашисти тікають на Бєлгород, ходять по хатах та евакуюють місцеве населення. Чекаємо на офіційну інформацію від Генштабу”, — заявив Задоренко.
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