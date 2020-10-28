В Україні перепрофілюють по 2-4 багатопрофільні лікарні в кожному регіоні для лікування хворих на коронавірус COVID-19.

Про це розповів сьогодні на брифінгу голова Міністерства охорони здоров’я України Максим Степанов.

За його словами, відповідне розпорядження було дано регіонам ще два тижні тому.

“Ми перепрофілюємо по 2-4 багатопрофільні лікарні в кожному регіоні. Це дозволить нам надавати медичну допомогу хворим на COVID-19, які мають інші захворювання. Наприклад, люди, які потребують тієї чи іншої операції і в той же час вони мають захворювання на COVID- 19. Їх потрібно лікувати в таких лікарнях”, – зазначив Степанов.

При цьому очільник МОЗ закликав громадян дотримуватися правил карантину, щоб зупинити зростання захворюваності на COVID-19.

Степанов поінформував, що з діагнозом COVID-19 в українські лікарні госпіталізовано вже 25 424 пацієнта.

“У нас продовжує зростати кількість хворих на COVID-19… За минулу добу було госпіталізовано 1100 осіб. Станом на сьогоднішній ранок на лікарняних ліжках в лікарнях України перебувають 25 424 пацієнта. Це люди, у яких або вже підтверджено COVID-19 методом ПЛР, або люди з клінічними проявами, з підозрою на COVID-19. Всі ці пацієнти мають або середньої тяжкості, або важкий перебіг хвороби”, – заявив Степанов.

Він нагадав, що максимальна кількість ліжок, яку можна виділити для лікування COVID-19 в Україні, становить 52 тисячі.

“Максимальна кількість може бути 52 тисячі. Чим обумовлено цю максимальну кількість? Наша медична система не гумова, у неї є межа, як за кількістю ліжок.., так і в зв’язку з тим, що у нас обмежена кількість наших медичних працівників. Це фахівці, яких потрібно готувати, яких не можна просто взяти з вулиці і поставити біля ліжка хворого”, – наголосив Степанов.