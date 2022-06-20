Про це повідомило видання Die Welt.

За словами офіційного представника Єврокомісії з питань юстиції Крістіана Віганда, сума заморожених майже подвоїлася з 6,7 млрд євро у квітні до понад 12,5 млрд євро. Значною мірою це пов’язано з тим, що велика частина активів заблокована у Німеччині.

“Санкції ЄС призводять до заморожування всіх активів та економічних ресурсів, які належать або контролюються особами, які перебувають під санкціями. Наразі заморожено активи понад 1100 осіб та установ (організацій)”, — додав представник Єврокомісії.

Федеральна міністерка фінансів Крістіна Лінднер додала, що активи на суму майже 4,5 мільярда євро були заморожені у країні. Серед них російські депозити центрального банку, інвестиції компаній, а також кораблі та яхти.

Українська влада неодноразово порушувала питання, що варто використовувати російські заморожені активи для відновлення країни після війни. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн допустила, що таке можливо.