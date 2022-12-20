Протягом 12 днів у польському Кракові вимикатимуть ілюмінацію у шести локаціях міста. Це символічний жест солідарності з українським народом у межах акції "Вогні для України".

Про це повідомляє Radio Krakow з посиланням на заяву міської вдали.

Зазначається, що підсвічування Великопольського палацу, костелу Святої Марії, вежі ратуші, Суконних рядів, кургану Костюшка та пішохідного мосту отця Бернатека будуть вимикати 12 днів протягом хвилини.

У такий спосіб, місто демонструє солідарність з Україною, де триває війна. Радіо повідомляє, що до кампанії “Вогні для України” долучається все більше міст світу.

Короткочасне вимкнення світла має привернути увагу до блекауту в Україні.

Нагадаємо, що ще в березні 2022 року до Кракова упродовж двох тижнів прибули від 80 до 100 тисяч українських переселенців. Тоді місто витратило 14 мільйонів злотих на допомогу біженцям від надзвичайних ситуацій, річний бюджет якої становить 19 мільйонів злотих.