У селищі під Краматорськом Донецької області частково зруйнувалася дамба, внаслідок чого підтопило близько 260 будинків на 30 вулицях.

Про це написав голова Донецької ОДА Павло Кириленко в Facebook.

За його словами, на одному зі ставків частково зруйновано водоскидний шлюз, в результаті чого неконтрольовано прибуває вода.

Зазначено, що обласна військова адміністрація координує роботи з мінімізації наслідків розливу. Зокрема, на місці події працюють рятувальники ДСНС, комунальні служби та представники профільних департаментів обласної й міської військових адміністрацій.

“Створюємо бетонне загородження та розчищаємо русло тамтешньої річки для мінімізації наслідків розливу, розселяємо людей із постраждалих будинків до тимчасового житла”, – пояснив Кириленко.