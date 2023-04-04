Про це написав голова Донецької ОДА Павло Кириленко в Facebook.

Фото: Донецька ОВА

За його словами, на одному зі ставків частково зруйновано водоскидний шлюз, в результаті чого неконтрольовано прибуває вода.

Зазначено, що обласна військова адміністрація координує роботи з мінімізації наслідків розливу. Зокрема, на місці події працюють рятувальники ДСНС, комунальні служби та представники профільних департаментів обласної й міської військових адміністрацій.

Фото: МОЗ

“Створюємо бетонне загородження та розчищаємо русло тамтешньої річки для мінімізації наслідків розливу, розселяємо людей із постраждалих будинків до тимчасового житла”, – пояснив Кириленко.