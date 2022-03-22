У Краматорську російські солдати застосували запальні боєприпаси. Поліція припускає, що це може бути фосфор.

Про це сповістив заступник голови Патрульної поліції Олексій Білошицький.

Білошицький припускає, що це можуть бути боєприпаси, які містять отруйний білий фосфор та належать до типу запальних. Вони заборонені Женевською конвенцією, оскільки можуть викликати особливо тяжкі та болісні каліцтва, зокрема хімічні опіки, ураження кісток та кісткового мозку, змертвіння тканин, або ж спровокувати повільну та болісну смерть.

“Заборони і конвенції – то для цивілізованого світу. А орки прийшли асвабаждать. І асвабаждать вони вміють тільки так”, – наголосив Білошицький.

Також варто зауважити, що в номенклатурі боєприпасів для РСЗВ “Град” є снаряд 9М22С, оснащений запалювальними елементами на основі магнієвого сплаву МЛ-5, призначений для створення масових пожеж.