У Краматорську внаслідок російського удару 27 червня кількість загиблих зросла до 9 осіб. Серед них троє дітей, поранення дістали 60 людей.

Джерело: міський голова Краматорська Олександр Гончаренко у Facebook.

Офіс генерального прокурора станом на 8:10 повідомляв про вісім загиблих, але пізніше Гончаренко заявив, що рятувальники дістали з-під завалів тіло хлопця.

Серед загиблих троє неповнолітніх дівчат – 17 років і дві 14-річні сестри.

Станом на 7:00 ДСНС повідомляла, що постраждала дитина 2022 року народження. Тоді звітували про 56 поранених, але вже кількість зросла до 60.

Нині тривають аварійно-рятувальні роботи.

ДОВІДКА: 27 червня російські окупаційні війська атакували ракетами місто Краматорськ Донецької області. Загалом було здійснено два ракетні удари – у заклад харчування в центрі Краматорська та по селу Біленьке.

На момент ракетного обстрілу поблизу кафе було велике скупчення людей.