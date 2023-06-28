Джерело: міський голова Краматорська Олександр Гончаренко у Facebook.
Офіс генерального прокурора станом на 8:10 повідомляв про вісім загиблих, але пізніше Гончаренко заявив, що рятувальники дістали з-під завалів тіло хлопця.
Серед загиблих троє неповнолітніх дівчат – 17 років і дві 14-річні сестри.
Станом на 7:00 ДСНС повідомляла, що постраждала дитина 2022 року народження. Тоді звітували про 56 поранених, але вже кількість зросла до 60.
Нині тривають аварійно-рятувальні роботи.
ДОВІДКА: 27 червня російські окупаційні війська атакували ракетами місто Краматорськ Донецької області. Загалом було здійснено два ракетні удари – у заклад харчування в центрі Краматорська та по селу Біленьке.
На момент ракетного обстрілу поблизу кафе було велике скупчення людей.
- Протягом доби російські армійці обстріляли 5 населених пунктів у Донецькій області, внаслідок чого загинув чоловік, а його дружина зазнала важких поранень.
- Вночі 28 червня російські окупаційні війська атакували Україну ударними дронами. Є влучання у Черкаській області.