У Краматорську затримано чоловіка, який 5 березня навів російський ракетний удар по місцевій школі. Агент розвідував бойові позиції підрозділів ЗСУ у прифронтових районах області.

Про це повідомила Служба безпеки України.

За даними слідства, кураторів поплічника ворога особливо цікавили координати розташування далекобійного іноземного озброєння українських військ. Його затримали під час виконання ним ворожого розвідувального завдання.

Виявилося, що агентом став працівник заводу у Краматорську. Його завербувала до співпраці російська спецслужба на початку березня цього року. Отриману інформацію чоловік надсилав “зв’язковому” агенту.

Правоохоронці провели у нього обшуки. Було виявлено мобільний телефон, який він використовував для передачі даних агресору.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили йому про підозру. Суд обрав чоловіку міру запобіжного заходу у виді тримання під вартою. Слідство триває.