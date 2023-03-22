Про це повідомила Служба безпеки України.
За даними слідства, кураторів поплічника ворога особливо цікавили координати розташування далекобійного іноземного озброєння українських військ. Його затримали під час виконання ним ворожого розвідувального завдання.
Виявилося, що агентом став працівник заводу у Краматорську. Його завербувала до співпраці російська спецслужба на початку березня цього року. Отриману інформацію чоловік надсилав “зв’язковому” агенту.
Правоохоронці провели у нього обшуки. Було виявлено мобільний телефон, який він використовував для передачі даних агресору.
На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили йому про підозру. Суд обрав чоловіку міру запобіжного заходу у виді тримання під вартою. Слідство триває.
- Слідчі СБУ затримали інформаторку, яка “полювала” за складами із боєприпасами ЗСУ в Харківській області. Жінка збирала розвіддані у Куп’янському районі.
- В Одесі затримано двох інформаторів російських спецслужб. Агенти збирали розвіддані про місця розташування підрозділів Сил оборони і стратегічно важливих об’єктів критичної інфраструктури.