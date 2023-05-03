У російському селищі Волна (Темрюкський район Краснодарського краю) горить резервуар з нафтопродуктами. Площа пожежі перевищує 1000 квадратних метрів.

Про це повідомляє російське пропагандистське видання ТАСС з посиланням на губернатора Краснодарського Краю Веніаміна Кондратьєва.

За попереднім даними, жертв та постраждалих унаслідок пожежі немає. Також місцева влада запевнила, що пожежа не несе загрози місцевому у населенню.

Відомо, що площа пожежі на нафтобазі сягла 1200 квадратних метрів. Пожежі надано найвищий ранг небезпеки.

До гасіння вогню залучено 23 одиниці техніки та 85 рятувальників.

Що стало причиною пожежі на даний час не встановлено.