Постанова про "поповнення фонду сільськогосподарської продукції шляхом поставок з України" з'явилася на сайті законодавчих зборів Красноярського краю.

Про це повідомляють #Букви.

У постанові мовиться, що під час засідання місцеві депутати “майже одностайно” підтримали рішення про ввезення продовольства з Херсонщини, яка наразі перебуває у російській окупації.

Зазначається, що Красноярський край та вся Росія відчувають “гостру нестачу” овочів та зернових культур унаслідок іноземних санкцій. Тому на засіданні вирішили вдатись до експропріації (примусового позбавлення власності) залишків минулорічного та цьогорічного урожаю фермерів Херсонської області.

“Це стане одним з інструментів надання допомоги малим формам господарювання та споживчим кооперативам”, – мовиться в указі.

Більш того, очільник комітету Владислав Зиранов допустив, що таке ж рішення можуть “успішно ухвалити” його колеги з інших регіонів РФ.

За його словами, попри непросту логістику, рішення щодо вивезення овочів та зерна з окупованого Херсону буде економічно обґрунтованим, оскільки з ринку РФ вийшло чимало постачальників насіння.

“Після досягнення всіх цілей військової спецоперації РФ в Україні, збільшити об’єми поставок для внутрішнього російського споживача можна буде також шляхом переміщення продовольств з інших південних регіонів, взятих під контроль”, – додав Зиранов.

Варто зазначити, що через деякий час відповідна постанова зникла з сайту законодавчих зборів Красноярського краю, проте її досі можна побачити у вебархіві.

Також у Telegram-каналі “Парламент на Енисее” з’явилось повідомлення, начебто сайт законодавчих зборів Красноярського краю зламали і новина щодо поставок зерна та овочів з України – фейк і її видалили зі стрічки.