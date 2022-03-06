Наразі Росію від дефолту відділяє лише одна сходинка. Суверенний кредитний рейтинг країни-агресора зменшили з B3 до Ca.

Про це повідомляється на сайті Moody’s.

Фактично найнижчий можливий рейтинг за оцінкою агентства – С. Його отримують країни, які оголосили дефолт. Наразі кредитний рейтинг оцінює перспективу повернення основної суми та відсотків як малу.

Рейтинг знижують, оскільки над резервами Центрального банку Росії (ЦБ РФ) втратили контроль. Це обмежить транскордонні платежі, наприклад, як, обслуговування боргу за державними облігаціями. Прогноз показує, які є значні ризики для макроекономічної стабільності. Вони вплинуть на фінансові наслідки: затримки погашення суверенного боргу, стрес в банківському та корпоративному секторі.

Спроможність Росії платити також посилює занепокоєння, оскільки російський Нацдепозитарій повідомив про невиплату купонів за внутрішнім боргом інвесторам-нерезидентам. Таке розпорядження надали в ЦБ РФ.

“Високий рівень координації між західними країнами щодо введення широкомасштабних санкцій проти Росії у відповідь на вторгнення в Україну суттєво погіршив здатність Росії забезпечити своєчасне погашення своїх суверенних боргових зобов’язань”, – повідомляє агентство.

Російська економіка буде знижуватися, протягом 2022 року можливо на 7%. Рівень життя росіян знизиться через постійне зниження курсу рубля та підвищення інфляції. Можуть пом’якшити вплив санкцій надходжень від нафти та газу, проте з їхнім продажем наразі теж є проблеми. У Moody’s припустили, що наступні санкції перекриють і цей валютний канал для країни.