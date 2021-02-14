Про це заявив мер міста Віталій Малецький.
15 і 16 лютого дні скорботи будуть за капітаном Олександром Войтенком (1984 року народження) і старшим солдатом В’ячеславом Олексієнком (1987 року народження). Вони підірвалися разом з ще одним військовим біля Новолуганського.
“Сьогодні маємо сумні новини з фронту. Загинули двоє кременчужан: В‘ячеслав Олексієнко та Олександр Войтенко. Висловлюю щирі співчуття рідним та близьким загиблих. Понеділок та вівторок у Кременчуці оголошуються днями жалоби”, – написав Малецький.
В Офісі президента назвали імена трьох військових, які 14 лютого внаслідок підриву загинули в районі Новолуганського.
Через трагедію президент Володимир Зеленський дав доручення міністру оборони Андрію Тарану та Головнокомандувачу Збройних сил Руслану Хомчаку терміново прибути в зону проведення операції Об’єднаних сил для встановлення всіх обставин загибелі воїнів 5-ї БТГр 59-ї ОМПБр.
Наразі на місці трагедії перебуває заступник керівника Офісу президента Роман Машовець.
Як відомо, з 00:01 27 липня 2020 року на лінії зіткнення на Донбасі має дотримуватися режим повного та всеосяжного припинення вогню. Однак російські окупанти регулярно порушують ці домовленості.
- Напередодні бойовики обстріляли українські позиції з кулемета в районі Новомихайлівки на Донбасі, один український військовий загинув.
- У суботу, 6 лютого, в районі населеного пункту Мар’їнка Донецької області під час висування на позиції троє українських військовослужбовців підірвалися на невідомому вибуховому пристрої. Від отриманих поранень двоє захисників загинули.
- 12 лютого на Донбасі, поблизу Павлополя, український військовий підірвався на невідомому вибуховому пристрої.
- Протягом минулої доби, 13 лютого, в районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі було зафіксовано два порушення режиму припинення вогню.