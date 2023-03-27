25 березня у Кременчуці відбувся напівмарафон, присвячений пам'яті Максима Кагала на псевдо "Пістон" – Героя України, офіцера полку "Азов". На честь сина "кілометр волі" також подолала мати загиблого військового Тетяна. Зібрані під час забігу кошти мають намір передати на купівлю позашляховика для ЗСУ.

Про це повідомляє пресслужба Асоціації родин захисників “Азовсталі”.

Кожен учасник марафону обирав дистанцію у 5 км, 10 км, 15 км та 21.1 км. До забігу долучилися й друзі Максима та рідні його побратимів.

Максим Кагал – український спортсмен-кікбоксер. Чемпіон світу у складі збірної України та бронзовий призер з кікбоксингу за версією ISKA 2014. Срібний призер відкритого чемпіонату Кременчука з регбі-7. Бронзовий призер у розділі К-1 (вагова категорія до 60 кг).

Служив у загоні “Азов” у званні старшого лейтенанта.

“Пістон” загинув 25 березня 2022 року, обороняючи Маріуполь від росіян, йому було 30 років. Після загибелі тіло оборонця довгий час перебувало на території заводу “Азовсталь”, повернути його додому вдалося лише в результаті обміну. Звання “Героя України” військовий отримав посмертно.

5 січня з Максимом Кагалом попрощалися в Києві, а 16 січня його поховали на Алеї Слави Кременчука.