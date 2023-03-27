Про це повідомляє пресслужба Асоціації родин захисників “Азовсталі”.
Кожен учасник марафону обирав дистанцію у 5 км, 10 км, 15 км та 21.1 км. До забігу долучилися й друзі Максима та рідні його побратимів.
Максим Кагал – український спортсмен-кікбоксер. Чемпіон світу у складі збірної України та бронзовий призер з кікбоксингу за версією ISKA 2014. Срібний призер відкритого чемпіонату Кременчука з регбі-7. Бронзовий призер у розділі К-1 (вагова категорія до 60 кг).
Служив у загоні “Азов” у званні старшого лейтенанта.
“Пістон” загинув 25 березня 2022 року, обороняючи Маріуполь від росіян, йому було 30 років. Після загибелі тіло оборонця довгий час перебувало на території заводу “Азовсталь”, повернути його додому вдалося лише в результаті обміну. Звання “Героя України” військовий отримав посмертно.
5 січня з Максимом Кагалом попрощалися в Києві, а 16 січня його поховали на Алеї Слави Кременчука.
- 18-19 березня у Празі, столиці Чехії, та польському Кракові відбулися мітинги на підтримку українських військовополонених – захисників “Азовсталі” з полку “Азов”, які вже понад 300 днів перебувають у ворожому полоні.
- У Биківнянському лісі вже цього року планують створити Національне військове меморіальне кладовище для вшанування загиблих захисників та захисниць України.
- 10 березня у Києві відбулася громадянська панахида за полеглими військовими – батьком та сином – Олегом “Хомою” Хомюком та Микитою “Туристом” Хомюком, які боронили місто Бахмут Донецької області.
- 10 березня у Києві попрощалися з Героєм України, бійцем 67-ї окремої механізованої бригади, комбатом Дмитром Коцюбайлом із позивним “Да Вінчі”, який загинув 7 березня в бою під Бахмутом.