За даними ЗМІ, Кремль поспішає провести так звані "референдуми" на тимчасово окупованих територіях України, аби президент РФ Володимир Путін міг включити їх до складу Росії вже до середини вересня.

Про це повідомляє американське видання Bloomberg посилаючись на свої джерела.

За даними одразу трьох осіб, Росія готується до проведення так званих “референдумів” на українських територіях, які вже окуповані РФ та на територіях, які війська РФ можуть окупувати найближчими тижнями.

Головна мета Росії – провести ці “референдуми” якнайшвидше, щоб до 15 вересня тимчасово окуповані території України “офіційно” стали російськими.

Займається питанням псевдореферендуму Сергій Кірієнко – перший заступник голови адміністрації Кремля. Основна його увага зараз прикута до Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей.

За даними джерел, Кірієнко регулярно відвідує окуповані українські території, щоб спостерігати за підготовкою до “референдумів”.

Анексія українських територій стане для Кремля ознакою прогресу у так званій “спецоперації”. Таким чином влада РФ хоче продемонструвати росіянам, що не буде обговорювати деокупацію українських областей на майбутніх перемовинах.

Незрозуміло, які результати голосування отримає Кремль, адже мільйони людей втекли з тимчасово окупованих територій після 24 лютого 2022 року. Проте у Росії є чималий досвід фальсифікації результатів голосувань.

Попри те, що у деяких окупованих районах РФ вводить в обіг свою валюту та роздає російські документи, більшість місцевих жителів сприймають росіян виключно як окупантів.

Світ, скоріш за все, також не сприйме результатів “референдуму”, якщо він відбудеться, так само як це було у 2014 році коли Росія анексувала Крим. Проте на практиці невизнання світом “референдуму” не зупинило окупацію півострова.

Публічно у Москві заперечують, що готуються до “референдумів” на окупованих територіях, хоча офіційні особи на місцях продовжують підготовку до голосувань.

“Визначення майбутнього цих людей знаходиться у їхніх руках. Якщо вони хочуть проводити якісь референдуми – це їхнє рішення”, – сказав нещодавно речник російського президента Дмитро Пєсков.

Також напередодні голова МЗС РФ Сергій Лавров заяви про те, що цілі “спецоперації” РФ в Україні виходять за межі Донецької та Луганської областей.

Такі плани Кремля можуть свідчити про посилення бойових дій протягом літа, оскільки РФ намагається зміцнити свою територію. Якщо РФ анексує всі території, які зараз окуповані, то вона контролюватиме приблизно 5-ту частину території України, отримавши також сухопутний коридор до Криму.