28 вересня у Кремлі зазначили, що заяви щодо причетності РФ до можливої атаки на газопроводи Nord Stream, є "дурницею", додавши, що Сполучені Штати виступали проти трубопроводів, а їхні компанії отримали великі прибутки, постачаючи газ до Європа.

Про це пише Reuters.

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив під час щоденної селекторної наради з журналістами, що інцидент потребує розслідування, а терміни ремонту пошкоджених трубопроводів невідомі.

Відповідаючи на питання про звинувачення на адресу РФ, що вона може стояти за можливим нападом, Пєсков наголосив, що “це цілком передбачувано і також передбачувано безглуздо”.

“Для нас це велика проблема, тому що, по-перше, обидві нитки Nord Stream-2 заповнені газом – вся система готова качати газ, а газ дуже дорогий… Зараз газ летить у повітря. Ми в цьому зацікавлені? Ні, не зацікавлені, ми втратили маршрут постачання газу в Європу”, – намагався пояснити він.

Європа розслідує те, що Німеччина, Данія та Швеція назвали атаками, які спричинили великі витоки в Балтійське море з двох російських газопроводів, які були в центрі енергетичного протистояння.

“Ми бачимо величезні прибутки американських постачальників зрідженого газу, які в рази збільшили свої постачання на європейський континент”, – сказав Пєсков. “Вони дуже-дуже зацікавлені в подальшому отриманні своїх надприбутків”.

РФ, яка скоротила поставки газу до Європи після того, як Захід запровадив санкції через військову операцію Москви в Україні, заявила, що диверсія була ймовірною, і що витоки підірвали енергетичну безпеку континенту.

Nord Stream AG, оператор мережі, заявив у вівторок, що три з чотирьох морських ліній системи газопроводу Nord Stream зазнали “безпрецедентних” пошкоджень за один день. На момент інциденту газопровід Nord Stream не постачав газ.

Варто нагадати, що російський “Газпром” з травня спалює газ. Полум’я вирує за російським кордоном тижнями та його можна побачити навіть із Фінляндії.

Центральне розвідувальне управління США кілька тижнів тому попередило Німеччину про можливі атаки на газопроводи в Балтійському морі. У вівторок повідомили про витік газу з російських трубопроводів, що ведуть до Німеччини.

В Європі припускають, що причиною витоків у двох російських газопроводах Nord Stream під Балтійським морем міг стати саботаж. Сейсмологи Данії та Швеції зафіксували щонайменше два вибухи перед інцидентом.

Видання SVT з посиланням на сейсмологів пише, що фахівці з Данії та Швеції зафіксували щонайменше два вибухи. Вони пролунали там, де якраз сталися витоки. Перший з них стався 26 вересня о 18:04 за Києвом, а другий вночі, о 1:03.

Інцидент трапився якраз напередодні запуску Baltic Pipe, що транспортує газ із Норвегії до Польщі. Варшава у такий спосіб має намір диверсифікувати постачання з Росії, а Матеуш Моравецький вже заявив, що епоха домінування Росії в газовій сфері закінчується.