Про це пише Reuters.
Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив під час щоденної селекторної наради з журналістами, що інцидент потребує розслідування, а терміни ремонту пошкоджених трубопроводів невідомі.
Відповідаючи на питання про звинувачення на адресу РФ, що вона може стояти за можливим нападом, Пєсков наголосив, що “це цілком передбачувано і також передбачувано безглуздо”.
“Для нас це велика проблема, тому що, по-перше, обидві нитки Nord Stream-2 заповнені газом – вся система готова качати газ, а газ дуже дорогий… Зараз газ летить у повітря. Ми в цьому зацікавлені? Ні, не зацікавлені, ми втратили маршрут постачання газу в Європу”, – намагався пояснити він.
Європа розслідує те, що Німеччина, Данія та Швеція назвали атаками, які спричинили великі витоки в Балтійське море з двох російських газопроводів, які були в центрі енергетичного протистояння.
“Ми бачимо величезні прибутки американських постачальників зрідженого газу, які в рази збільшили свої постачання на європейський континент”, – сказав Пєсков. “Вони дуже-дуже зацікавлені в подальшому отриманні своїх надприбутків”.
РФ, яка скоротила поставки газу до Європи після того, як Захід запровадив санкції через військову операцію Москви в Україні, заявила, що диверсія була ймовірною, і що витоки підірвали енергетичну безпеку континенту.
Nord Stream AG, оператор мережі, заявив у вівторок, що три з чотирьох морських ліній системи газопроводу Nord Stream зазнали “безпрецедентних” пошкоджень за один день. На момент інциденту газопровід Nord Stream не постачав газ.
Варто нагадати, що російський “Газпром” з травня спалює газ. Полум’я вирує за російським кордоном тижнями та його можна побачити навіть із Фінляндії.
Центральне розвідувальне управління США кілька тижнів тому попередило Німеччину про можливі атаки на газопроводи в Балтійському морі. У вівторок повідомили про витік газу з російських трубопроводів, що ведуть до Німеччини.
В Європі припускають, що причиною витоків у двох російських газопроводах Nord Stream під Балтійським морем міг стати саботаж. Сейсмологи Данії та Швеції зафіксували щонайменше два вибухи перед інцидентом.
Видання SVT з посиланням на сейсмологів пише, що фахівці з Данії та Швеції зафіксували щонайменше два вибухи. Вони пролунали там, де якраз сталися витоки. Перший з них стався 26 вересня о 18:04 за Києвом, а другий вночі, о 1:03.
Інцидент трапився якраз напередодні запуску Baltic Pipe, що транспортує газ із Норвегії до Польщі. Варшава у такий спосіб має намір диверсифікувати постачання з Росії, а Матеуш Моравецький вже заявив, що епоха домінування Росії в газовій сфері закінчується.
- В ЄС розслідують причини витоки газу на “Північному потоці” і не запущеному в роботу “Північному потоці-2”. Не виключають можливості диверсії.
- В Європі припускають, що причиною витоків у двох російських газопроводах “Північній потік” під Балтійським морем міг стати саботаж. Сейсмологи Данії та Швеції зафіксували щонайменше два вибухи перед інцидентом.
- Данія вважає витоки з газопроводу Nord Stream “навмисними діями”, наголосила прем’єр-міністерка Метте Фредеріксен 27 вересня під час заяви для преси.
- Голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що витоки газу на “Північних потоках” – не випадковість.
- Генеральний секретар Північноатлантичного Альянсу Єнс Столтенберг прокоментував аварії на газопроводах “Північний потік” у Балтійському морі.