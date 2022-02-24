Про це повідомляє російське видання РБК.

За словами Пєскова, строки “операції в Україні” буде визначати особисто Путін. Вони будуть залежати від “результативності та відповідності”. Він також додав, що головна мета цієї “операції” – “демілітаризація та денацифікація України”.

“Нам потрібно звільнити Україну та зачистити її від пронацистсько налаштованих людей”, – заявив Пєсков, пояснюючи що таке “денацифікація”.

Більш того, за словами Пєскова, Росія намагається “нейтралізувати військовий потенціал України”, який, за його словами, істотно збільшився останнім часом.

Варто зазначити, що Пєсков, розповідаючи про “військову операцію” в Україні, заявив, що йдеться лише про війська РФ на території “Л/ДНР”. Він відмовився відповісти, чи вийде “операція” за межі ОРДЛО та чи бере у ній участь Білорусь.

Він додав, що про окупацію України не йдеться і слово “окупація” взагалі у цій ситуації не можна застосовувати.