Російські посадовці готуються анексувати частину української території, однак, ймовірно, зіштовхнуться з бюрократичними розбіжностями та серйозною недостачею ресурсів.

Про це йдеться у щоденному звіті Інституту вивчення війни.

10 серпня губернатор Ростовської області РФ Василь Голубєв заявив, що тимчасово окуповані території Донеччини та Луганщини слід вважати частиною “макрорегіону” Донбасу у межах Ростовської області. Він додав, що його область розглядає можливість співпраці з Донбасом у різних сферах.

Така заява Голубєва може свідчити про те, що Кремль досі не вирішив, як буде інтегрувати до РФ окуповані українські території.

До прикладу, ватажки так званих “ЛНР” та “ДНР” очікують, що продовжать управляти цими регіонами, якщо буде приєднання до РФ.

Однак ще у травні ISW повідомляв, що між псевдореспублікою “ДНР” та Ростовською областю РФ виникли суперечки щодо того, хто буде контролювати Маріуполь.

“3 травня ISW оцінила, що Кремлю також, ймовірно, потрібно вирішити внутрішні розбіжності щодо адміністративних кордонів і організації, перш ніж анексувати територію України. Ця оцінка може бути неправильною — поспішаючий Кремль міг би спочатку анексувати, а пізніше розробити внутрішнє управління, але, ймовірно, важко було б консолідувати контроль над місцевим населенням і бізнесом, які чинять опір, без узгодженої організаційної структури”, – зауважили експерти.

Нещодавно ватажок так званої “ЛНР” Леонід Пасічник заявив, що “республіка” скоріш за все відмовиться від відновлення зруйнованого міста Попасна, де до повномасштабного вторгнення РФ та окупації проживало 20 000 осіб.

Така заява Пасічника свідчить про те, що в “ЛНР” вже зрозуміли, що їх очікує серйозне обмеження у фінансуванні, якщо вони захочуть відновлювати зруйновані населені пункти.