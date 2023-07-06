Фахівці Інституту вивчення війни вважають, що Кремль остерігається нового збройного заколоту у Росії, після нещодавнього невдалого постання Євгена Пригожина та його найманців із ПВК "Вагнер".

Джерело: ISW

Напередодні одне із прокремлівських ЗМІ повідомило про проведення навчань серед поліції Московської області. Правоохоронців навчатимуть веденню тактики міського бою, стрільбі з ручного кулемета, метанню гранат і тактичної медицини для вдосконалення навичок.

“Таке навчання свідчить про те, що Кремль намагається покращити здатність сил безпеки в Москві захищати режим від потенційних майбутніх загроз”, – зауважили експерти.

Водночас в ISW вважають, що наряд чи такі навчання будуть успішними, адже чимало поліцейських підрозділів не зацікавлені у таких навчаннях.

У виданні також мовиться, що уникнути навчання намагаються також жінки-поліціянтки у Московській області.