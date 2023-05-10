У Кремлі обурилися рішенням Польщі перейменувати Калінінград – назвали це «ворожим актом»

10 травня у Польщі ухвалили рішення про повернення російському місту Калінінград історичної назви Крулевець. Кремль заявив, що рішення Польщі перейменувати російське місто у своїх офіційних документах є "ворожим актом".

Про це інформує Reuters.

Ексклав, затиснутий між Литвою та Польщею на узбережжі Балтійського моря, був відомий під німецькою назвою Кенігсберг до закінчення Другої світової війни, коли він був анексований Радянським Союзом і перейменований на честь політика Михайла Калініна.

У Варшаві заявили, що зв’язок Калініна з Катиньською різаниною 1940 року, коли радянські війська стратили тисячі польських офіцерів, мав негативний відтінок і що місто тепер має називатися Крулевець, як воно називалося, коли ним керувало Королівство Польське в 15-му і 16 ст.

“Нинішня російська назва цього міста є штучним хрещенням, не пов’язаним ні з містом, ні з регіоном”, – заявив польський комітет з географічної стандартизації.

Своєю чергою, речник Кремля Дмитро Пєсков обурився і поскаржився, що це рішення “межує з божевіллям”.

“Ми знаємо, що протягом історії Польща час від часу скочувалася до цього божевілля ненависті до росіян”, – сказав він на брифінгу.

У самому місті населення, котре опитали на вулиці, розділилося з приводу польського рішення.

“(Ця земля) завойована нами, моїми предками… це наша територія, і ніякого Крулевця бути не може”, – сказав якийсь літній чоловік, не назвавши свого імені.

Інші виявилися менш засмученими. Одна жінка зазначила, що Литва також перейменувала місто в Крулевець.

“Нічого не зміниться… окрім того, що потрібно змінити всі документи. Якщо вони цього хочуть, нехай це роблять”, – зауважила вона.

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Відносини між Польщею та Росією історично часто дуже напружені.

Москва заявляє, що звільнила Польщу, вигнавши нацистські війська наприкінці війни. Більшість поляків переконані, що Радянський Союз замінив нацистську окупацію іншою формою репресій.

Польща, член НАТО, рішуче підтримала Україну після вторгнення Росії та активізувала знесення меморіалів загиблим радянським військам по всій країні.