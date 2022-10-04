Прессекретар російського президента Дмитро Пєсков заявив, що у Кремлі вважають "вельми позитивними" останні дописи голови Tesla Ілона Маска про війну в Україні.

Про це повідомляє російська пропагандистська агенція “РИА Новости”.

“Ми помітили, що ця ініціатива Маска не дала спати багатьом у Європі, в Україні, у Польщі, у Балтії. Насамперед не дала спати ботам, які активно брали участь у голосуванні. Вельми позитивно, що така людина, як Маск шукає шляхи мирного виходу”, — сказав Пєсков.

За його словами, на відміну від професійних дипломатів, Маск “намагається шукати шляхи для досягнення миру”. Пєсков зауважив, що “досягнення миру без виконання умов Росії абсолютно неможливе”.

Він також сказав, що нібито люди вже висловилися на так званих “референдумах”, тому пропозицію Маска щодо нових “виборів” Кремль не підтримує.

ДОВІДКА: Американський винахідник та бізнесмен Ілон Маск вирішив поділитись своїм баченням “миру” в Україні, згідно з яким він допускає проведення референдумів під наглядом ООН, а передачу Криму назвав “помилкою Хрущова”. Частина підписників мільярдера не погодилась з формулюванням підприємця та розкритикували його за незнання історії.