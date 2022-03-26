У Кремлі офіційно підтвердили, що російський олігарх Роман Абрамович є учасником мирних перемовин між Росією та Україною.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Інформацію щодо участі Абрамовича у перемовинах підтвердив речник президента РФ Дмитро Пєсков під час селекторної наради. За його словами, олігарх “брав участь у перемовинах на початковому етапі”.

Проте, додав Пєсков, зараз перемовини продовжуються тільки між двома делегаціями – українською та російською.

Водночас речник Путіна не став детально коментувати інформацію про те, чи дійсно Президент України Володимир Зеленський просив адміністрацію президента США Джо Байдена не запроваджувати поки що санкції проти Абрамовича, через роль олігарха у перемовинах.

Зважаючи на таку обмежену кількість інформації, поки невідомо точно, яку роль на даному етапі відіграє Абрамович у перемовинах між Україною та РФ.