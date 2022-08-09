Про це повідомляє російське пропагандистське видання ТАСС.
Під час свого брифінгу речник Володимир Путіна зробив низку заяв зокрема й щодо України.
Одна з цих заяв стосувалась новини, щодо купівлі турецькою компанією Baykar земельної ділянки в Україні для будівництва заводу з виготовлення ударних безпілотників Bayraktar.
За словами Пєскова, якщо завод з виробництва турецьких БПЛА буде побудовано на території України, то він “одразу підпаде під демілітаризацію”.
Окрім цього, речник Путіна висловив незадоволення заявою президента України щодо заборони в’їзду росіянам в Європу. За його словами, “ірраціональність думки у цьому випадку зашкалює”, а “віддушка у таких ініціатив не дуже хороша”.
“Будь-які намагання ізолювати росіян чи Росію не мають перспектив”, – сказав він.
Більш того, Пєсков заявив, що Зеленський повинен розуміти, що країни, які хочуть покарати РФ начебто самі розплачуються за це.
Також він додав, що й досі немає жодних передумов для зустрічі Зеленського і Путіна.
- Нагадаємо, раніше речник президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що у випадку рішення Фінляндії припинити чи обмежити видачу віз росіянам, Москві доведеться відповісти “контрзаходами”.