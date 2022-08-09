Речник російського президента Дмитро Пєсков прокоментував те, що турецький виробник Bayraktar зареєструвався в Україні, а компанія Baykar вже придбала земельну ділянку для будівництва заводу з виготовлення Bayraktar.

Про це повідомляє російське пропагандистське видання ТАСС.

Під час свого брифінгу речник Володимир Путіна зробив низку заяв зокрема й щодо України.

Одна з цих заяв стосувалась новини, щодо купівлі турецькою компанією Baykar земельної ділянки в Україні для будівництва заводу з виготовлення ударних безпілотників Bayraktar.

За словами Пєскова, якщо завод з виробництва турецьких БПЛА буде побудовано на території України, то він “одразу підпаде під демілітаризацію”.

Окрім цього, речник Путіна висловив незадоволення заявою президента України щодо заборони в’їзду росіянам в Європу. За його словами, “ірраціональність думки у цьому випадку зашкалює”, а “віддушка у таких ініціатив не дуже хороша”.

“Будь-які намагання ізолювати росіян чи Росію не мають перспектив”, – сказав він.

Більш того, Пєсков заявив, що Зеленський повинен розуміти, що країни, які хочуть покарати РФ начебто самі розплачуються за це.

Також він додав, що й досі немає жодних передумов для зустрічі Зеленського і Путіна.