Про це повідомило російське агентство Інтерфакс.
Про передачу списку до Москви через Ердогана Зеленський заявив на пресмарафоні 26 листопада. За його словами, турецький президент уже передав цей список російській стороні.
“Я залишаю без коментарів це повідомлення”, – сказав Пєсков.
Він також заявив, що єдиною базою для переговорів щодо врегулювання ситуації на Донбасі, яку Кремль називає “внутрішньоукраїнським конфліктом”, залишаються Мінські угоди.
“Важливо зробити так, щоб Мінські домовленості втілювалися в життя, щоб Київ виконав ті зобов’язання, які на себе взяв. Цього поки що не відбувається”, – наголосив він.
Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган 29 листопада заявив, що готовий стати посередником між Росією та Україною для деескалації напруженості на кордоні між країнами.
- Раніше сповіщалося, що під час пресмарафону 26 листопада Президент Зеленський заявив, що бізнесмен Рінат Ахметов може бути причетним до підготовки державного перевороту за участі Росії.
- Пізніше в Ахметова зреагували на звинувачення Президента України Володимира Зеленського щодо підготовки державного перевороту.
- Під час пресмарафону Зеленський також назвав Бурбу “аферистом”. Та звинуватив того у тому, що він через спецоперацію з “вагнерівцями” хотів втягнути Україну у скандал з Туреччиною.
- Ще він сказав, що на нього здійснюють медіаатаку через закон про олігархів.
- Додатково Президент Зеленський у прямому етері посварився з журналістом Юрієм Бутусовим.