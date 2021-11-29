У Кремлі відмовилися коментувати слова Президента України Володимира Зеленського про те, що він передав Президенту РФ Володимиру Путіну список осіб, які утримуються та підлягають обміну через турецького лідера Реджепа Таїпа Ердогана.

Про це повідомило російське агентство Інтерфакс.

Про передачу списку до Москви через Ердогана Зеленський заявив на пресмарафоні 26 листопада. За його словами, турецький президент уже передав цей список російській стороні.

“Я залишаю без коментарів це повідомлення”, – сказав Пєсков.

Він також заявив, що єдиною базою для переговорів щодо врегулювання ситуації на Донбасі, яку Кремль називає “внутрішньоукраїнським конфліктом”, залишаються Мінські угоди.

“Важливо зробити так, щоб Мінські домовленості втілювалися в життя, щоб Київ виконав ті зобов’язання, які на себе взяв. Цього поки що не відбувається”, – наголосив він.

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган 29 листопада заявив, що готовий стати посередником між Росією та Україною для деескалації напруженості на кордоні між країнами.