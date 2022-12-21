Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що не називатиме місце воєнних дій в Україні, де нещодавно нібито був Володимир Путін.

Про це повідомляє прокремлівська інформаційна агенція “РИА Новости”.

За словами Пєскова, що у Кремлі не мають права вказувати місце розташування штабу військ, залучених у війні проти України, з роботою якого ознайомився Путін.

Нагадаємо, що на 300 день повномасштабної російсько-української війни президент України Володимир Зеленський здійснив візит до Бахмута (Донецька область) – одного з найгарячіших місць протистояння на фронті.

Ця поїздка, зазначили експерти Інституту вивчення війни, підірвала імідж Путіна та призвела до критики в його бік від російських мілблогерів.