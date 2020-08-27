Ім’я опозиціонера вказали в тексті про телефонну розмову президента Росії Володимира Путіна і прем’єр-міністра Італії Джузеппе Конте на сайті Кремля.
“Згадали також ситуацію навколо госпіталізації О. Навального. З російського боку акцентували на неприпустимості необґрунтованих звинувачень у зв’язку з цим і зацікавленості в ретельному та об’єктивному розслідуванні всіх обставин події”, – йдеться у повідомленні.
До цього прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков на запитання, чому в Кремлі уникають імені Навального, сказав, що його ім’я суті справи не міняє.
“Він є пацієнтом, і він хворіє. Так ми його і називаємо. Це не міняє суті справи”, – відповів Пєсков.
- 20 серпня російського опозиційного політика Олексія Навального ушпиталили. Він у стані коми.
- 22 серпня Навального у непритомному стані було транспортовано з Омську до Берліну.
- 24 серпня у берлінській клініці “Шаріте” підтвердили, що російського опозиціонера Олексія Навального отруїли. Раніше це заперечували омські лікарі.