У Кремлі досі вважають Україну частиною "русского міра" і мають намір продовжувати впливати на нашу країну за допомогою "м'якої сили".

Відповідну заяву зробив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков. Його цитують російські агентства “Інтерфакс”, “ТАСС”, “РБК”.

Під час спілкування з журналістами Пєсков ствердно відповів на запитання, чи є Україна частиною “русского міра”.

“В Україні живе дуже багато росіян і російськомовних. Вони всі належать до “русского міра”. Культурний зв’язок, історичні зв’язки, спільні корені заперечувати було б великою дурістю. Ми знаємо, що така лінія на заперечення цієї спільності має місце в Україні, але нам це не подобається “, – оголосив прес-секретар Володимира Путіна.

Пєсков додав, що “русскій мір”, захист цього “міра”, розвиток відносин з цим “міром” і різні механізми підтримки були, залишаються і будуть залишатися пріоритетною темою для Москви.

За його словами, Росія має намір просувати ідеї “русского міра” (захищати “русскій мір”) в Україні шляхом “м’якої сили”.

“Це наша “м’яка сила”, ніколи не використовуються якісь методи, які суперечили б міжнародному праву”, – стверджував Пєсков.

“За міжнародним правом будь-яка держава має можливість здійснювати якісь гуманітарні операції, гуманітарні методи підтримки, заохочувати гуманітарні контакти, контакти між людьми, розповідати про літературу, мистецтво, науку”, – додав він.

Як інформує агентство “РБК”, Пєсков повідомив про ставлення Кремля до “русского міра”, відповідаючи на запитання про телефонну розмову заступника голови ради безпеки РФ Дмитра Медведєва з головою політради української партії “Опозиційна платформа – За життя” Віктором Медведчуком, що відбулася 6 лютого. Під час цієї розмови обговорювалися санкції, які за рішенням Ради національної безпеки і оборони України були введені проти трьох українських телеканалів – “112 Україна”, NewsOne і ZIK.