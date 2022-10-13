13 жовтня прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що цілі "спеціальної військової операції" Москви в Україні залишаються незмінними, проте їх можна досягти шляхом переговорів.

Про це пише Reuters.

Ці коментарі були останніми в низці заяв цього тижня, в яких акцентувалась відкритість Москви до переговорів — зміна тону, що сталася після серії принизливих поразок для російських військ, поки війна в Україні наближається до кінця восьмого місяця.

“Напрямок не змінився, військова спецоперація триває, вона триває для того, щоб ми досягали своїх цілей”, – заявив Пєсков. “Однак ми неодноразово повторювали, що залишаємося відкритими для переговорів для досягнення наших цілей”.

Водночас він додав, що не бачить перспектив для переговорів із Заходом найближчим часом через його “вороже” ставлення до РФ, зауваживши, що для діалогу потрібні дві сторони. А оскільки Захід, за його словами, зараз займає дуже-дуже ворожу позицію щодо росіян, “навряд чи найближчим часом буде така перспектива”.

Одначе, речник Кремля нагадав, що “Туреччина, як і низка інших країн, продовжують намагатися якось виступати посередником”.

Проте, зауважує Reuters, РФ раніше заявляла, що вона готова до переговорів, неодноразові посилання цього тижня на можливість діалогу вражають.

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив у вівторок, що Москва відкрита до переговорів із Заходом, але Сполучені Штати відкинули цю заяву як “позерство”.

Лавров повернувся до цього питання в четвер, заявивши росЗМІ: “Ми ні за ким не будемо бігти. Якщо будуть конкретні серйозні пропозиції, ми готові їх розглянути”.

Проте одразу додав, що російська влада готова до розгляду пропозиції, як “тільки отримає сигнал”.

Раніше Ібрагім Калін – речник президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана — заявив, що Кремль хоче мати “нову велику угоду із Заходом”, яка “частково стосуватиметься й України”.

6 жовтня в РФ укотре закликали Україну продовжити мирні перемовини між державами. Цього разу ініціаторкою заклику стала спікерка ради федерації РФ Валентина Матвієнко.

Матвієнко запропонувала “сісти за стіл перемовин” українській парламентській делегації на саміті спікерів парламентів країн G20, наголосивши, що “РФ виступає за мирне врегулювання кризи”.

“Давайте прямо сьогодні на майданчику парламентської двадцятки сядемо за стіл перемовин. Парламент РФ, парламент України. Спробуймо зрозуміти один одного, знайти домовленості”, – сказала вона.

Водночас секретар РНБО Олексій Данілов зреагував на заклик Матвієнко та порадив їй думати не про “стіл перемовин”, а про “покаяння перед зрадженою Батьківщиною, вбитими українцями та про лінію захисту в Гаазі”.

” Ви голосуєте руками, які по лікті в українській крові. Не відволікайтесь на речі, які вас вже не стосуються. Перемовини будуть, але тільки з новою російською владою. Але тоді ви будете вже дуже далеко…”, – наголосив він.

Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради нацбезпеки та оборони від 30 вересня 2022 року “Щодо дій України у відповідь на спробу Російської Федерації анексувати території нашої держави, з метою гарантування безпеки євроатлантичного простору, України та відновлення її територіальної цілісності”. Це рішення, зокрема, передбачає неможливість проведення перемовин з президентом РФ Володимиром Путіним.