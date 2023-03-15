У Кремлі поскаржилися, що відносини між Росією та США перебувають у "найнижчій точці" і знаходяться в "жалюгідному стані". Таку думку висловив речник президента РФ Дмитро Пєсков після того, як американські військові заявили, що російський винищувач змусив безпілотник ВПС США впасти в Чорному морі.

Про це інформує CNN.

За словами Пєскова, президент Росії Володимир Путін був поінформований про інцидент, але контакту на вищому рівні між Москвою та Вашингтоном не було.

Він додав, що “Росія не відмовлялася від конструктивного діалогу і не відмовляється зараз”.

Окрім цього, речник Кремля вказав на опубліковану у вівторок заяву російського міністерства оборони, в якій стверджується, що “фізичного контакту між літаками не було”.

Безпілотник виконував звичайну операцію в міжнародному повітряному просторі у вівторок, коли був “перехоплений і вражений російським літаком, що призвело до катастрофи та повної втрати MQ-9”, заявив генерал ВПС США Джеймс Хекер.

Представник Пентагону генерал Патрік Райдер згодом заявив, що безпілотник, який зазнав аварії, не опинився в руках військових РФ.

Водночас РФ не хоче “конфронтації” зі США, заявив російський посол Анатолій Антонов після того, як його викликали до Державного департаменту після інциденту, що призвів до збиття американського безпілотника Reaper над Чорним морем.

14 березня російський літак зіштовхнувся з американським безпілотником над Чорним морем, здійснивши непрофесійне перехоплення, повідомили військові США. Президента Джо Байдена поінформував про інцидент радник із національної безпеки Джейк Салліван вранці 14 березня, повідомляє CNN.

Цей інцидент знаменує собою перший випадок, коли російські та американські військові літаки вступили в прямий фізичний контакт після того, як Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну понад рік тому, і, ймовірно, посилить напруженість між двома країнами, а США назвали дії Росії “безрозсудними і непрофесійними”.