У Кремлі заявили, що будь який «мирний план» України повинен враховувати «приєднання до Росії» окупованих українських територій

Про це повідомляє російське пропагандистське видання РБК з посиланням на заяву речника президента РФ Дмитра Пєскова.
Він наголосив, що Україна поки що не представили “жодного мирного плану”, а якщо такий і буде – то він повинен враховувати “входження до складу Росії нових суб’єктів”.
“Поки немає жодного “мирного плану” Україну, почнімо з цього. Знову ж таки, не може існувати ніякий “мирний план” України, який не враховує сьогоднішніх реалій з російською територією, с входженням до складу Росії нових регіонів – чотирьох” – наголосив речник Кремля.
Він знову додав, що жоден план, який не враховуватиме “такі реалії”, не може претендувати на те, щоб його прийняли в Росії.
Варто зауважити, що на саміті G20 на Балі у листопаді президент України Володимир Зленський представив “формулу миру” з 10 пунктів.
Згодом в МЗС України запропонували провести міжнародний саміт для обговорення формули миру і завершення війни з умовою, аби на цьому саміті головував генсек ООН Антоніу Гутерреш.
Проведення цього саміту очікується до кінця лютого 2023 року.
“Організація Об’єднаних Націй могла б стати найкращим майданчиком для проведення цього саміту. Не йдеться про те, щоб зробити послугу якійсь країні. Йдеться про залучення всіх до ініціативи”, – пояснив глава МЗС України Дмитро Кулеба.
Щодо Росії, зазначив міністр, то вона може взяти участь у цьому саміті лише тоді, коли відповість перед судом за скоєні воєнні злочини проти України.
- За даними ЗМІ, попри недавню заяву президента Росії Володимира Путіна про готовність до перемовин з Україною, Київ та Захід не повірили словам очільника Кремля, а тому у найближчому майбутньому перемовини між країнами навряд чи відбудуться.
- Експерти Інституту вивчення війни зауважили, що Кремль намагається змусити Київ сісти за стіл перемовин, тиснучи на Захід, оскільки ігнорує Україну як суверенну державу.