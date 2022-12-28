У Кремлі заявили, що будь який «мирний план» України повинен враховувати «приєднання до Росії» окупованих українських територій

У Кремлі заявили, що не приймуть жодного мирного плану України, якщо у ньому не буде враховано входження до складу РФ чотирьох українських областей - Донецької. Луганської, Запорізької та Херсонської - які були незаконно анексовані РФ.

Про це повідомляє російське пропагандистське видання РБК з посиланням на заяву речника президента РФ Дмитра Пєскова.

Він наголосив, що Україна поки що не представили “жодного мирного плану”, а якщо такий і буде – то він повинен враховувати “входження до складу Росії нових суб’єктів”.

“Поки немає жодного “мирного плану” Україну, почнімо з цього. Знову ж таки, не може існувати ніякий “мирний план” України, який не враховує сьогоднішніх реалій з російською територією, с входженням до складу Росії нових регіонів – чотирьох” – наголосив речник Кремля.

Він знову додав, що жоден план, який не враховуватиме “такі реалії”, не може претендувати на те, щоб його прийняли в Росії.

Варто зауважити, що на саміті G20 на Балі у листопаді президент України Володимир Зленський представив “формулу миру” з 10 пунктів.

Згодом в МЗС України запропонували провести міжнародний саміт для обговорення формули миру і завершення війни з умовою, аби на цьому саміті головував генсек ООН Антоніу Гутерреш.

Проведення цього саміту очікується до кінця лютого 2023 року.

“Організація Об’єднаних Націй могла б стати найкращим майданчиком для проведення цього саміту. Не йдеться про те, щоб зробити послугу якійсь країні. Йдеться про залучення всіх до ініціативи”, – пояснив глава МЗС України Дмитро Кулеба.

Щодо Росії, зазначив міністр, то вона може взяти участь у цьому саміті лише тоді, коли відповість перед судом за скоєні воєнні злочини проти України.