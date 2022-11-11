Про це повідомляє російське пропагандистське видання РИА Новости.
Під час пресконференції Пєсков укотре заявив про намагання Кремля відновити перемовини з Україною.
Більш того, за його словами, “досягти цілей спецоперації можна мирними перемовинами”. Однак, додав речник Путіна, вони зараз неможливі через “позицію української сторони”.
Він також зауважив, що Росія може завершити “спецоперацію” – після “досягнення її цілей”.
“Україна не хоче перемовин, спеціальна військова операція продовжується”, – сказав він.
Щодо ситуації на Херсонщині, зокрема відступу військ РФ з Херсона, то Пєсков наголосив, що Херсонська область “залишається суб’єктом РФ, цей статус закріплено” і жодних змін у цьому питанні не може бути.
На питання, щодо того, чи не вважає Кремль принизливим відступ РФ з Херсона, Пєсков відповів “ні”. Таку ж відповідь він дав на запитання, чи не шкодує Кремль про проведення церемонії щодо приєднання Херсонщини до РФ.
Також він прокоментував негативні відгуки експертів щодо відступу військ РФ з Херсона.
“Експертів багато, думки різні, спецоперація продовжується”, – сказав речник Путіна.
- За інформацією американських ЗМІ, голова об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі закликає Україну до перемовин з Росією. На його думку, Київ повинен спробувати закріпити свої успіхи на полі бою за столом переговорів. Водночас радники президента США Джо Байдена – проти.
- Голова об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив, що Сполучені Штати бачать початок відходу російських військ з Херсона.