Про це повідомляє російське пропагандистське видання РИА Новости.

Під час пресконференції Пєсков укотре заявив про намагання Кремля відновити перемовини з Україною.

Більш того, за його словами, “досягти цілей спецоперації можна мирними перемовинами”. Однак, додав речник Путіна, вони зараз неможливі через “позицію української сторони”.

Він також зауважив, що Росія може завершити “спецоперацію” – після “досягнення її цілей”.

“Україна не хоче перемовин, спеціальна військова операція продовжується”, – сказав він.

Щодо ситуації на Херсонщині, зокрема відступу військ РФ з Херсона, то Пєсков наголосив, що Херсонська область “залишається суб’єктом РФ, цей статус закріплено” і жодних змін у цьому питанні не може бути.

На питання, щодо того, чи не вважає Кремль принизливим відступ РФ з Херсона, Пєсков відповів “ні”. Таку ж відповідь він дав на запитання, чи не шкодує Кремль про проведення церемонії щодо приєднання Херсонщини до РФ.

Також він прокоментував негативні відгуки експертів щодо відступу військ РФ з Херсона.

“Експертів багато, думки різні, спецоперація продовжується”, – сказав речник Путіна.