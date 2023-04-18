Про це повідомляє російська пропагандистська агенція “ТАСС”.

За словами Пєскова, Кремль не має інформації про план президента Франції Еммануеля Макрона щодо підготовки разом із Китаєм (КНР) переговорів між РФ і Україною. Водночас він додав, що ініціативі Бразилії щодо врегулювання в Україні рано давати оцінки, адже “треба дізнатися нюанси”.

Речник Кремля заявив, що Росія “готова прислухатися до будь-яких ідей щодо врегулювання в Україні, які беруть до уваги інтереси Москви”.

Зауважимо, що раніше російська влада говорила про те, що окупанти не залишать захоплені ними території України, а будь-які перемовини мають враховувати російську окупацію українського півдня та сходу.