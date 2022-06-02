Про це повідомляє російське пропагандистське видання Интерфакс.
Так, речник російського президента Дмитро Пєсков наголосив, що зараз немає можливості для проведення “референдумів” у Донецькій та Луганській областях.
За його словами, у цих регіонах небезпечно проводити голосування, оскільки “продовжуються удари українських військових та націоналістів з цивільних об’єктів на цих територіях”.
“Звісно, за таких умов навряд чи можна говорити (про референдум – ред.)”, – сказав Пєсков.
- Нагадаємо, що російські чиновники обговорюють інтеграцію окупованих ними українських територій до Російської Федерації – йдеться про тимчасово окуповані Херсон і Запоріжжя.