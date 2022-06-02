У Кремлі повідомили, що "референдумів" про приєднання Донецької та Луганської областей до складу РФ поки що провести неможливо.

Про це повідомляє російське пропагандистське видання Интерфакс.

Так, речник російського президента Дмитро Пєсков наголосив, що зараз немає можливості для проведення “референдумів” у Донецькій та Луганській областях.

За його словами, у цих регіонах небезпечно проводити голосування, оскільки “продовжуються удари українських військових та націоналістів з цивільних об’єктів на цих територіях”.

“Звісно, за таких умов навряд чи можна говорити (про референдум – ред.)”, – сказав Пєсков.