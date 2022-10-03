Через три дні після переходу до анексії чотирьох регіонів України Кремль заявив 3 жовтня, що йому потрібно буде "провести консультації щодо визначення кордонів двох територій".

Про це пише Reuters.

Так, прессекретар Кремля Дмитро Пєсков зазначив журналістам, що російська влада “продовжить консультації з людьми, які живуть у цих районах”, маючи на увазі південь Херсонської та Запорізької областей.

Він зауважив, що не може уточнити, в якому форматі будуть консультації.

В агентстві наголосили, що нездатність РФ сказати, чи претендує вона на всі окуповані регіони, чи лише на ті частини, які контролюються її військами, підкреслила поспішний і заплутаний характер анексій, які Україна та Захід засудили як незаконне захоплення земель.

Україна досягла значних здобутків навіть після церемонії анексії Кремля в п’ятницю, зокрема в понеділок, 3 жовтня, російський ставленик у Херсонській області заявив, що українські війська здійснили прорив і ситуація була напруженою.