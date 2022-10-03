Про це пише Reuters.
Так, прессекретар Кремля Дмитро Пєсков зазначив журналістам, що російська влада “продовжить консультації з людьми, які живуть у цих районах”, маючи на увазі південь Херсонської та Запорізької областей.
Він зауважив, що не може уточнити, в якому форматі будуть консультації.
В агентстві наголосили, що нездатність РФ сказати, чи претендує вона на всі окуповані регіони, чи лише на ті частини, які контролюються її військами, підкреслила поспішний і заплутаний характер анексій, які Україна та Захід засудили як незаконне захоплення земель.
Україна досягла значних здобутків навіть після церемонії анексії Кремля в п’ятницю, зокрема в понеділок, 3 жовтня, російський ставленик у Херсонській області заявив, що українські війська здійснили прорив і ситуація була напруженою.
- У Лимані (Донецька область) триває розмінування території від російських мін і розтяжок. Залишки особового складу окупантів відступили до Кремінної та намагаються будувати укріплення.
- Поразка РФ в Харківській області та Лимані в поєднанні з неспроможністю Кремля ефективно та справедливо провести часткову мобілізацію докорінно змінюють російський інформаційний простір. Російський інформаційний простір суттєво відхилився від наративів Кремля та Міністерства оборони (МО) Росії про те, що ситуація загалом під контролем.
- Міністр оборони США Ллойд Остін переконаний, що Україна “досягає прогресу” в Херсонській області, оскільки продовжує протистояти вторгненню РФ, додавши, що відбулася “свого роду зміна в динаміці бою”.