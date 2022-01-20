Про це на брифінгу журналістам заявив прессекретар Путіна Дмитро Пєсков.
“Всі ці заяви можуть сприяти дестабілізації ситуації. Вони можуть вселяти абсолютно помилкові надії у гарячі голови деяких представників українського керівництва, які, як то кажуть, під сурдинку, можуть вирішити розпочати “громадянську війну” у своїй країні”, — сказав Пєсков.
Також прессекретар Путіна додав, що загроза відключення Росії від SWIFT “аж ніяк не сприяє розрядці напруженості, яка зараз виникла в Європі”.
- Президент Росії Володимир Путін може потрапити під санкції Сполучених Штатів Америки у разі ескалації військової агресії на сході України. Сенатори-демократи передбачили таку можливість в альтернативному санкційному законопроєкті.
- Глава МЗС України закликав, Сполучені Штати, Великобританію та Європейський союз докладно розповісти, як вони діятимуть стосовно Росії у разі її військового вторгнення в Україну.
- Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав Францію не романтизувати вчинки Російської Федерації зауваживши, що поблизу українських кордонів стоять не “балерини та поети”.
- У ЄС прийняли рішення продовжити до 31 липня 2022 року обмежувальні заходи, які діють на сьогодні щодо певних секторів економіки Росії. Причиною є військова агресія щодо України.