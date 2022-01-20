Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що відключення РФ від міжнародної платіжної системи SWIFT є небезпечним, оскільки може спровокувати війну в Україні.

Про це на брифінгу журналістам заявив прессекретар Путіна Дмитро Пєсков.

“Всі ці заяви можуть сприяти дестабілізації ситуації. Вони можуть вселяти абсолютно помилкові надії у гарячі голови деяких представників українського керівництва, які, як то кажуть, під сурдинку, можуть вирішити розпочати “громадянську війну” у своїй країні”, — сказав Пєсков.

Також прессекретар Путіна додав, що загроза відключення Росії від SWIFT “аж ніяк не сприяє розрядці напруженості, яка зараз виникла в Європі”.