Попри критику генсека НАТО Єнса Столтенберга, у Кремлі наполягають, що їхнє рішення розмістити ядерну зброю на території сусідньої Білорусі є правильним.

Про це повідомляє Reuters

Сьогодні речник Кремля Дмитро Пєсков, під час спілкування з журналістами наголосив, що у зв’язку із розширенням НАТО у бік Росії, РФ повинна робити все, аби захистити свою території.

Напередодні Столтенберг заявив, що дії Росії суперечать нещодавній спільній російсько-китайській заяві, в якій говориться, що країни не повинні розміщувати ядерну зброю за межами своїх кордонів.

“Це НАТО розширюється в бік Росії, а не Росія виводить свою військову інфраструктуру до кордонів НАТО”, – сказав Пєсков коментуючи заяву генсека НАТО.

Як відомо, Фінляндія приєдналася до НАТО 4 квітня, подвоївши довжину сухопутного кордону альянсу з Росією. Стати членом НАТО планує і Швеція. Ці кроки спричинені повномасштабним вторгненням РФ в Україну.

“Цей рух посилює наші занепокоєння і занепокоєння за нашу безпеку… І ми вживаємо заходів для забезпечення нашої безпеки. І так буде щоразу, коли НАТО наближається до наших кордонів, щоб перебалансувати архітектуру безпеки на континенті”, – сказав Пєсков.

Сьогодні у Москві відбулась зустріч президент РФ Володимира Путіна з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком. Ймовірно, вони обговорювали питання розміщення Росією ядерної зброї у Білорусі.

Росія не надала чіткого графіка переміщення тактичної ядерної зброї до Білорусі, але Путін заявив, що будівництво сховищ має завершитися до початку липня.

Це буде перше розгортання частини ядерного арсеналу Росії за межами її кордонів після розпаду Радянського Союзу.