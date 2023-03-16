Про це повідомляє The Guardian.
Відтак, на запитання, чи спробує Росія підняти безпілотник із дна Чорного моря, щоб оглянути його, прессекретар Кремля Дмитро Пєсков відповів: “Це прерогатива військових. Якщо вони вважатимуть за потрібне зробити це в Чорному морі для наших інтересів і нашої безпеки, вони цим займатимуться”.
Також Пєсков додав, що не знає, які плани щодо цього у Міністерства оборони РФ.
Своєю чергою, координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі припустив, що Штати можуть ніколи не дістати збитий російським винищувачем Су-27 безпілотник MQ-9 Reaper, який впав у Чорне море.
За його словами, влада не впевнена, що буде реально його дістати.
“Я маю на увазі, що там, де він впав у Чорне море, дуже, дуже глибоко. Ми все ще оцінюємо, чи можна буде вжити заходів з його вилучення. Цього може й не бути”, – сказав він.
Він запевнив, що США зробили все можливе, щоб звести до мінімуму будь-яку розвідувальну цінність дрона. Також Кірбі не може говорити про зусилля Росії, чи “вони можуть або не можуть намагатися зняти з поверхні води”.
“Я можу просто сказати вам, що ми все ще оцінюємо цю ситуацію самі”, – додав він.
Нагадаємо, що 14 березня російський літак зіштовхнувся з американським безпілотником над Чорним морем, здійснивши непрофесійне перехоплення, повідомили військові США.
Цей інцидент є прикладом небезпечних дій російських пілотів під час взаємодії з літаками США та союзників над міжнародним повітряним простором, зокрема й над Чорним морем. Ці агресивні дії російського авіаційного екіпажу небезпечні та можуть призвести до прорахунків і ненавмисної ескалації.
- Сполучені Штати Америки дистанційно видалили секретне програмне забезпечення з безпілотника MQ-9 Reaper перед тим, як він впав у Чорне море, щоб запобігти отриманню Росією секретної інформації.
- У Росії заявили, що спробують знайти залишки американського безпілотника MQ-9 Reaper, який збив російський винищувач Су-27. Секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев заявив, що БПЛА став доказом нібито “безпосередньої участі США у воєнних діях в Україні”.
- Коментуючи випадок з російським винищувачем Су-27 та американським безпілотним літальним апаратом, міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що “Сполучені Штати будуть продовжувати літати там, де дозволяє міжнародне право”.