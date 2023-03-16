Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що рішення щодо того, чи діставати з Чорного моря американський безпілотник MQ-9 Reape, який був збитий російським винищувачем, прийматимуть російські військові.

Про це повідомляє The Guardian.

Відтак, на запитання, чи спробує Росія підняти безпілотник із дна Чорного моря, щоб оглянути його, прессекретар Кремля Дмитро Пєсков відповів: “Це прерогатива військових. Якщо вони вважатимуть за потрібне зробити це в Чорному морі для наших інтересів і нашої безпеки, вони цим займатимуться”.

Також Пєсков додав, що не знає, які плани щодо цього у Міністерства оборони РФ.

Своєю чергою, координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі припустив, що Штати можуть ніколи не дістати збитий російським винищувачем Су-27 безпілотник MQ-9 Reaper, який впав у Чорне море.

За його словами, влада не впевнена, що буде реально його дістати.

“Я маю на увазі, що там, де він впав у Чорне море, дуже, дуже глибоко. Ми все ще оцінюємо, чи можна буде вжити заходів з його вилучення. Цього може й не бути”, – сказав він.

Він запевнив, що США зробили все можливе, щоб звести до мінімуму будь-яку розвідувальну цінність дрона. Також Кірбі не може говорити про зусилля Росії, чи “вони можуть або не можуть намагатися зняти з поверхні води”.

“Я можу просто сказати вам, що ми все ще оцінюємо цю ситуацію самі”, – додав він.

Нагадаємо, що 14 березня російський літак зіштовхнувся з американським безпілотником над Чорним морем, здійснивши непрофесійне перехоплення, повідомили військові США.

Цей інцидент є прикладом небезпечних дій російських пілотів під час взаємодії з літаками США та союзників над міжнародним повітряним простором, зокрема й над Чорним морем. Ці агресивні дії російського авіаційного екіпажу небезпечні та можуть призвести до прорахунків і ненавмисної ескалації.