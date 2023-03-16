Про це повідомляє The Guardian.

Відтак, на запитання, чи спробує Росія підняти безпілотник із дна Чорного моря, щоб оглянути його, прессекретар Кремля Дмитро Пєсков відповів: “Це прерогатива військових. Якщо вони вважатимуть за потрібне зробити це в Чорному морі для наших інтересів і нашої безпеки, вони цим займатимуться”.

Також Пєсков додав, що не знає, які плани щодо цього у Міністерства оборони РФ.

Своєю чергою, координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі припустив, що Штати можуть ніколи не дістати збитий російським винищувачем Су-27 безпілотник MQ-9 Reaper, який впав у Чорне море.

За його словами, влада не впевнена, що буде реально його дістати.

“Я маю на увазі, що там, де він впав у Чорне море, дуже, дуже глибоко. Ми все ще оцінюємо, чи можна буде вжити заходів з його вилучення. Цього може й не бути”, – сказав він.

Він запевнив, що США зробили все можливе, щоб звести до мінімуму будь-яку розвідувальну цінність дрона. Також Кірбі не може говорити про зусилля Росії, чи “вони можуть або не можуть намагатися зняти з поверхні води”.

“Я можу просто сказати вам, що ми все ще оцінюємо цю ситуацію самі”, – додав він.

Нагадаємо, що 14 березня російський літак зіштовхнувся з американським безпілотником над Чорним морем, здійснивши непрофесійне перехоплення, повідомили військові США.

Цей інцидент є прикладом небезпечних дій російських пілотів під час взаємодії з літаками США та союзників над міжнародним повітряним простором, зокрема й над Чорним морем. Ці агресивні дії російського авіаційного екіпажу небезпечні та можуть призвести до прорахунків і ненавмисної ескалації.